Le Maroc, une locomotive pour le développement du football africain (Président de la FIFA)

“C’est un grand plaisir pour moi d’être ici au Maroc, un grand pays de football qui a un rôle de locomotive à jouer pour le développement du football dans le continent”, a déclaré à la presse le président de la FIFA à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé.

“Cette visite de travail est l’occasion de discuter de plusieurs sujets, notamment l’avenir du football marocain et africain”, a-t-il relevé.

“Je suis venu plusieurs fois au Maroc et j’ai pu constater non seulement la passion pour le football, mais également le sérieux du travail réalisé par la Fédération”, a-t-il dit, soulignant que “cette visite nous permettra également de passer en revue les moyens de fructifier davantage ce travail et de faire profiter les pays africains et d’autres pays du monde du Centre Mohammed VI de football et des infrastructures sportives existantes au Maroc”.

Selon le président de la FIFA, plusieurs projets et programmes de développement du football seront débattus lors de cette visite, ayant trait en particulier aux jeunes et au football féminin, entre autres.

“On va certainement partir d’ici avec beaucoup d’idées et de programmes sur le football”, a-t-il conclu.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, M. Infantino a été accueilli par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations existantes entre la FIFA et les responsables de la FRMF. Elle a pour objectif également de développer la coopération entre les deux instances en matière de promotion du football national et continental.

L’assemblée générale élective de la Confédération africaine de football (CAF) se tiendra le 12 mars prochain à Rabat.