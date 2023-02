Le Maroc, un allié et un partenaire de référence pour l’Espagne (responsable)

“Le Maroc est un pays qui est véritablement jumelé avec nous, avec la géographie, l’histoire et, surtout, avec l’avenir. Nous avons une relation de voisinage intense avec le Maroc, ce qui en fait un partenaire de référence fondamental pour nous”, a souligné M. Ucelya lors de l’ouverture de la 2ème édition de la Journée internationale du Barreau des Avocats de Madrid, consacrée au Maroc.

‘’Le Maroc est la première priorité de notre politique extérieure. Nous avons les meilleures relations avec le Maroc dans tous les domaines et nous sommes déterminés à consolider cette dynamique pour bâtir le présent mais aussi l’avenir’’, a relevé le diplomate espagnol, assurant que l’Espagne accordera un intérêt particulier à ses relations avec le Maroc lors de sa présidence de l’Union Européenne, lors du deuxième semestre 2023.

La dernière Réunion de Haut Niveau entre l’Espagne et le Maroc, tenue les 1er et 2 février à Rabat, et qui a été ‘’un succès’’, a confirmé la ‘’portée stratégique de nos relations bilatérales avec la signature d’une vingtaine d’accords de coopération dans divers domaines’’, a fait noter M. Ucelay, se félicitant des résultats positifs et des conclusions de cette rencontre qui a eu lieu pour la première fois depuis 2015.

‘’La nouvelle et prometteuse étape entamée entre les deux pays depuis avril dernier, édifiée sur des bases très solides, vise à développer des relations axées sur le présent mais projetées vers l’avenir’’, a-t-il insisté, précisant que cette nouvelle dynamique ouvrira de nouvelles perspectives pour le tissu entrepreneurial espagnol au Maroc.

‘’Nous voulons être un investisseur de référence au Maroc tirant profit de la nouvelle Charte d’investissement adoptée récemment par le Royaume voisin’’, a fait observer M. Ucelay, appelant les entreprises de son pays à renforcer leur présence au Maroc, ‘’la porte idéale et naturelle d’accès au continent africain’’.

Organisé par le Barreau des Avocats de Madrid, ce forum, organisé sous forme de tables rondes, met l’accent sur les opportunités et les défis présentés par le Maroc d’un point de vue juridique et commercial.

Les participants à cette Journée internationale, notamment des académiciens, chercheurs, juristes et économistes, analysent l’importance stratégique du Maroc comme un ‘’partenaire du présent et du futur’’ et les avantages offerts par le Royaume aux investisseurs étrangers.