Le Maroc prend part à Johannesburg à la 11ème conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains

Lors de cette conférence, qui se tient en marge des séances d’août des Commissions permanentes du PAP, le Royaume est représenté par le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi Alami.

Dans une déclaration à la MAP, M. Talbi Alami a souligné que le Maroc participe pour la première fois à cette conférence panafricaine qui sera une occasion pour examiner une série de questions qui intéressent l’Afrique, notamment la sécurité alimentaire, la sécheresse, ainsi que les répercussions de la crise sanitaire induite par la Covid-19.

Le Maroc a accumulé une grande expérience dans le traitement de ces problèmes qu’il compte partager avec les autres pays africains dans le cadre de cette manifestation qui constitue un espace de dialogue et d’échange entre les parlementaires africains, a-t-il dit.

Selon un communiqué du PAP, cette 11ème conférence se tient en marge de la sixième législature du Parlement sous le thème de l’Union africaine (UA) pour 2022 : “Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : Accélérer le développement humain, social et économique”.

L’objectif de ce conclave est de promouvoir la coordination et l’harmonisation de l’action et du plaidoyer parlementaires en rapport avec la mise en œuvre nationale et régionale du thème de l’UA, la ratification des traités de l’Union, en particulier le Protocole PAP de Malabo, ainsi que la présentation de réponses durables aux conséquences socio-économiques de la pandémie de la Covid-19.

Le PAP est une Assemblée consultative de l’UA qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.

Le PAP tient au moins deux sessions ordinaires par an. Il dispose de dix commissions permanentes dont les attributions couvrent tous les aspects de la vie politique, socio-économique et culturelle du continent.