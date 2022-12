Le Maroc, ”le plus grand miracle” du Mondial (média allemand)

“Le Maroc devient la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de la Coupe du monde. Après l’Espagne, les Marocains éliminent le Portugal, un autre grand favori. C’est le plus grand miracle de la Coupe du monde en 20 ans”, souligne le média allemand.

La sélection marocaine, parsemée de quelques stars et de nombreux combattants passionnés, redonne foi aux miracles dans le monde du football, relève la même source, notant que gagner la Belgique, l’Espagne et le Portugal est le plus grand miracle de la compétition internationale.

‘’Le miracle n’est pas encore terminé. Le Maroc n’a encaissé qu’un seul but en cinq matches de la Coupe du monde. La Croatie, la Belgique, l’Espagne et le Portugal n’ont marqué aucun but contre le Maroc’’, fait observer Focus.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football Qatar-2022, en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade Al-Thumama.

Le but de la victoire des Lions de l’Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42è minute.