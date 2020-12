Le Maroc et la France veulent consolider les moyens de leur coopération judiciaire

Il a fait part de la volonté de la France d’œuvrer au renforcement des moyens de la coopération bilatérale dans le domaine judiciaire et d’élargir ses perspectives. M. Fares a de son côté plaidé pour la consolidation des bases des relations de coopération judiciaire entre le Maroc et la France, soulignant la volonté du Conseil de développer les perspectives de ce partenariat de manière à refléter à la qualité des liens historiques, politiques, économiques et sociaux entre les deux pays.

Il a à cette occasion passé en revue les différents projets de réforme initiés par le Royaume dans le domaine de la justice sous la conduite du Roi Mohammed VI, en plus des différentes mesures stratégiques prises dans le secteur en vue de faire face à la situation exceptionnelle imposée par la pandémie de Covid-19.

Ces discussions ont permis également d’échanger les vues sur une série de questions d’ordre juridique et judiciaire qui concernent les deux pays, indique un communiqué du Conseil selon lequel cette importante rencontre s’inscrit notamment dans le cadre de son plan stratégique fondé sur l’ouverture à toutes les expériences judiciaires internationales.

En visite officielle de deux jours au Maroc (6-7 décembre), le ministre français de la Justice devra avoir des entretiens avec plusieurs autres responsables marocains.