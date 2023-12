Le Maroc dispose d’un patrimoine culturel  »merveilleux’’ (Présidente Fondation Trois Cultures)

Pour mettre en lumière ce patrimoine, la Fondation Trois cultures a mis en place une programmation spéciale, riche et variée, destinée à mettre en valeur la diversité culturelle et artistique marocaine et la richesse de son patrimoine culturel immatériel, à travers le cinéma, la haute couture, la musique, le sport, entre autres, a indiqué Mme García de Izarra, dans une interview à la MAP.

« Nous sommes conscients du merveilleux patrimoine matériel et immatériel du Maroc, c’est pourquoi dans la Fondation nous essayons d’offrir une vitrine pour faire découvrir au public son cinéma, la richesse et la variété de sa musique, ses créations artistiques, sa magnifique combinaison de tradition et modernité, la haute qualité de sa littérature et, en définitive, les divers visages d’un pays aussi proche que fascinant », a-t-elle relevé.

C’est ainsi que le pavillon Hassan II, siège de la Fondation dans la capitale andalouse, a accueilli plusieurs activités culturelles, artistiques et cinématographiques visant à rendre hommage au Maroc et à sa richesse millénaire, a-t-elle ajouté

« Le Mois du Maroc à la Fondation Trois Cultures est un rendez-vous annuel incontournable dans notre programmation du mois de novembre. De par la nature de la fondation comme institution hispano-marocaine, le Maroc occupe une place privilégiée dans la programmation de nos événements tout au long de l’année, mais ce mois-ci revêt une importance toute particulière », a-t-elle fait savoir.

Et de poursuivre que cette manifestation a été une grande démonstration du savoir-faire marocain à Séville, qui est devenue pendant un mois l’épicentre du patrimoine culturel immatériel marocain. Activités cinématographiques, musicales, culturelles, sportives, de mode, ainsi que des tables-rondes, les différentes expressions de la scène culturelle marocaine ont été présentées au public sévillan, et andalou en général, dans le but de renforcer le rapprochement entre les deux rives.

« L’objectif est, d’une part, montrer la grande diversité du Maroc et sa richesse culturelle et, d’autre part, offrir au grand public et aux Marocains résidant en Andalousie, particulièrement, une série d’activités pour en profiter et se sentir plus près de leurs racines », selon la présidente de la Fondation.

Pour Mme García de Izarra, ces actions culturelles, qui reflètent les valeurs prônées par le Royaume, mettent en valeur le rapprochement culturel hispano-marocain.

« Tout ce qui contribue à la connaissance de cette richesse culturelle, sert pour resserrer les relations entre les deux nations. Nos liens, qui sont nombreux, se renforcent encore plus quand nous réalisons combien nous avons en commun dans notre musique, notre façon de voir le cinéma, dans la manière d’écrire, dans la façon de comprendre l’art… », a-t-elle conclu.