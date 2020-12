Le Maroc devrait renforcer le “tournant africain”, selon une étude

Le Maroc devrait renforcer le “tournant africain” via la conclusion de nouveaux accords qui intègrent la préoccupation du “co-développement”, selon une étude publiée, mercredi, par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) et Policy center for the new south (PCNS).

“Le Maroc a engagé un ‘tournant africain’ qu’il convient de renforcer, en visant la conclusion d’accords qui peuvent être des formes primitives d’accords de co-développement, dès lors que les pays en question sont des pays ‘en développement’ et sont confrontés, dans la conduite de leur développement, à des problèmes comparables à ceux du Maroc”, ont souligné les auteurs de cette étude intitulée “Les implications du mode d’insertion du Maroc dans l’économie mondiale sur sa croissance et sur son développement: Passé et avenir”.