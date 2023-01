Le Maroc commémore le 79ème anniversaire du soulèvement populaire de janvier 1944

Dans un communiqué, le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération indique qu’à cette occasion, des foules nombreuses sont sorties au centre de la ville de Rabat pour dénoncer l’arrestation des leaders du mouvement national par les autorités de la résidence publique du protectorat français en organisant des manifestations dont l’écho parvint au Prince Héritier de l’époque feu Hassan II alors qu’il se trouvait à l’intérieur du Collège Royal avant d’escalader les murs pour rejoindre les manifestants.

Feu Hassan II avait dit qu’une date exacte est restée gravée dans Sa mémoire, qui est le 29 janvier 1944. Ce jour-là, une foule de manifestants a investi les rues de Rabat, scandant des slogans appelant à l’indépendance, et l’écho de ces manifestations est parvenu à l’intérieur du Collège Royal “alors j’ai sauté le mur et j’ai rejoint les manifestants”.

Face aux campagnes de répression, de poursuites et de harcèlement des autorités coloniales qui ont suivi la présentation du Manifeste de l’Indépendance, le héros de la libération et de l’indépendance, Feu Mohammed V a insisté pour la libération de tous les détenus, mais les autorités de la Résidence générale ont profité de la mise à mort d’un Européen pour encercler la ville et ouvrir le feu sur les manifestants qui se sont défendus avec courage et persévérance, laissant ainsi des martyrs et des détenus qui ont été condamnés aux peines les plus sévères et les plus dures, ajoute le communiqué.

Par la suite, le mouvement populaire s’est élargi et les manifestations se sont étendues à toutes les villes marocaines, dont Fès qui a enregistré le décès de dizaines de martyrs et de blessés, Meknès, Marrakech, Azrou et d’autres villes.

Les événements s’accélérèrent ensuite au rythme des confrontations entre le Palais Royal et les autorités de la résidence générale, avec comme point d’orgue la décision des autorités françaises, le 20 août 1953, d’envoyer en exil le Héros de la libération et de l’indépendance et Son honorable famille dans une tentative désespérée d’étouffer les revendications nationalistes, alimentant ainsi la flamme de la lutte nationale pour lancer la résistance armée, les manifestations massives et les opérations de l’Armée de libération jusqu’à l’accomplissement de la volonté du Trône et du peuple et le retour triomphal d’exil du symbole de la résistance et de la libération, le Roi feu Mohammed V le 16 novembre 1955.

Ce retour glorieux du Souverain, accompagné de Feu SM Hassan II et des autres membres de l’Illustre Famille Royale, était synonyme de la fin de l’ère de l’oppression et l’arrivée de celui de la liberté.

La commémoration de cet événement inscrit en lettres d’or dans l’histoire du Maroc offre l’opportunité de rendre hommage aux vaillants résistants qui, parfois au péril de leurs vies, ont défendu ardemment leur Patrie.

C’est également l’occasion de se remémorer le combat mené par le Trône Alaouite en faveur du recouvrement de l’indépendance du Maroc. Un Maroc qui, depuis, s’est résolument engagé sur la voie du développement et de la modernité, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en restant fidèle à ses valeurs sacrées.

Le Haut-commissariat a souligné que la famille du mouvement national, de la résistance et de l’armée de libération, alors qu’elle commémore le 79e anniversaire du soulèvement populaire des 29, 30 et 31 janvier 1944, dans une atmosphère d’enthousiasme national et de mobilisation globale, pour mettre en avant le devoir d’honorer la mémoire historique nationale et ses symboles et héros.