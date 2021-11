Le Mali réitère sa volonté de poursuivre le dialogue avec la CEDEAO pour la tenue d’élections libres

Le gouvernement de la République du Mali a réitéré sa volonté de poursuivre le dialogue avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en vue de permettre la tenue d’élections libres et crédibles dans les meilleurs délais et conditions d’organisation.

“Le gouvernement malien prend acte du communiqué final de la 3ème session extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement sur la situation au Mali et en Guinée, tenue le 07 novembre à Accra”, indique, lundi, le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué, qui regrette les décisions prises lors de ce Sommet tenu dimanche à Accra.

“Ces décisions ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations profondes du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de la transition pour relever les défis multiformes auxquels le pays est confronté et pour une stabilité durable”, souligne-t-on de même source.

Le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO a souligné, dans le communiqué final, la nécessité du “respect du calendrier de la transition au Mali pour les élections prévues le 27 février 2022 et d’œuvrer dans ce sens afin d’assurer le retour rapide à l’ordre constitutionnel”, en exprimant sa préoccupation pour “la détérioration de la situation sécuritaire, conséquence des incertitudes politiques accrues dans ce pays”.

Il a également demandé aux Autorités de la Transition maliennes “d’accroitre leurs efforts pour améliorer cette situation sécuritaire, particulièrement en assurant une présence effective de l’Etat dans les zones affectées”.