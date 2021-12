Le Japon débloque 2,8 milliards USD pour lutter contre la malnutrition dans le monde

L’événement, organisé par le Japon avec la participation de plus de 80 pays et ONGs, intervient alors que les niveaux de faim et de malnutrition dans le monde se sont aggravés en raison des répercussions de la pandémie et que les systèmes alimentaires deviennent de plus en plus vulnérables au changement climatique.

“En raison de la pandémie, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition sévère a augmenté de 13,6 millions. Il est maintenant temps pour nous d’agir”, a exhorté le responsable japonais.

Le Japon prévoit de donner 10 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 aux pays d’Afrique, où les taux de vaccination restent encore faibles, a déclaré M. Kishida.

“Le Japon s’attaquera résolument au problème de la nutrition pour contribuer à l’avenir de l’humanité. Ce qui est important, pour commencer, c’est de vaincre d’abord le Covid-19”, a-t-il considéré.