Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme juge « totalement inacceptable » l’attaque contre un hôpital à Gaza

« Les mots me manquent. Cette nuit, des centaines de personnes ont été tuées, de manière horrible, dans l’attaque de l’hôpital Al Ahli Arab, y compris des patients, des soignants et des familles qui s’étaient réfugiés dans et autour de l’hôpital. Une fois de plus les plus vulnérables (sont touchés). C’est totalement inacceptable », a-t-il estimé dans un communiqué.

France a condamné à son tour. « Le droit international humanitaire s’impose à tous et doit permettre la protection des populations civiles. L’accès humanitaire à la bande de Gaza doit être ouvert sans délai », souligne le ministère dans un communiqué.

Au moins 500 personnes ont été tuées mardi soir dans un tir sur l’enceinte d’un hôpital de la ville de Gaza.

Cette attaque a suscité de nombreuses réactions condamnant Israël, notamment de la Jordanie, et de la Ligue Arabe, et des manifestants ont pris les rues notamment en Cisjordanie occupée, à Amman, à Istanbul et Tunis.

Il survient à la veille d’une visite en Israël du président américain Joe Biden.