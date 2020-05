Renault-Maroc clôture avril 2020 avec une part de marché historique de 50,2%

Le Groupe Renault-Maroc a clôturé le quatrième mois de l’année 2020 avec une part de marché historique de 50,2%, a annoncé, vendredi, le constructeur automobile dans un communiqué.

Le Groupe Renault signe ainsi une part de marché sur le mois d’avril de 50,2%, avec Dacia à 34,9% et le Losange à 15,3% après un mois de mars à 49,3%, dans un marché très faible (-86%), précise le Groupe notant que ce résultat est la concrétisation du plan de Continuité mis en place avec un dispositif innovant et exigeant au sein de son réseau.

Au cumul de l’année, le Groupe a livré 14.368 véhicules neufs, en réalisant ainsi une part de marché cumulée de 42,5%, relève la même source, ajoutant que ce résultat est le fruit d’un engagement sans faille de toutes les parties prenantes de l’écosystème du Groupe.

Avec ses 587 livraisons, Dacia s’octroie une part de marché de 34,9% et maintient sa position de leader du marché VP-VU au Maroc, note le communiqué, poursuivant qu’au cumul, ce sont 10.124 véhicules qui ont trouvé preneur et que la part de marché au cumul, s’établit à 29,9%.

Renault clôture le mois d’avril avec 258 unités livrées et une part de marché de 15,3%. Le Losange conforte ainsi, sa deuxième marche du podium avec au cumul 4.244 livraisons et une part de marché de 12,5%.

Avec 31% de part de marché pour le mois d’avril, le Groupe consolide sa position de leader en VU/VUT, précise la même source, notant qu’au cumul, 1.035 unités ont été livrées, avec 25,6% de part de segment.

Et de signaler que depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, une multitude d’actions ont été mises en place afin de garantir la continuité de l’activité et de servir les besoins urgents de mobilité, notamment un dispositif de précommande en ligne, montrant ainsi les capacités d’adaptation du Groupe et sa volonté de faciliter l’expérience client et un service de livraison à domicile afin d’acheminer le véhicule jusqu’au domicile de la personne, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en circulation.

Il s’agit également d’un service client mobilisé, joignable et à l’écoute afin de faciliter au maximum le parcours client, des solutions de financement adaptées au contexte actuel, avec des différés de paiement de 3 mois, 14 ateliers mobiles dans 11 grandes villes du Maroc à disposition des clients pour la réparation des véhicules à domicile et une prise en charge de l’entretien du Parc mobilisé face à la crise Covid-19 et des véhicules clients particuliers dans les cas de pannes immobilisantes.