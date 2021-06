Le gouvernement français envisage de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants

“Notre objectif est que d’ici le mois de septembre, au moins 80% des professionnels des Ehpad (établissements pour personnes âgées) et des établissements de santé aient reçu au moins une dose”, ont écrit les ministres de la Santé Olivier Véran et de l’Autonomie Brigitte Bourguignon dans une lettre adressée aux directeurs d’hôpitaux et de maisons de retraite.

“A défaut, nous ouvrirons la voie d’une obligation vaccinale pour les professionnels de santé”, ajoutent-ils dans cette lettre datée de lundi et dont se font écho mardi les médias du pays.

les deux ministres désignent plus particulièrement les Ehpad et les unités de soins de longue durée (USLD) où “seuls 55% des professionnels ont reçu au moins une dose”.

“C’est insuffisant et ce n’est pas une situation normale au regard de la fragilité des résidents, dans un contexte de menaces liées à l’apparition et à la diffusion de certains variants préoccupants”, insistent les deux ministres.

C’est la première fois que l’exécutif français précise sa cible de couverture vaccinale chez les soignants, après plusieurs mises en garde.

Mardi matin, le ministre de la Santé a prévenu que la vaccination allait devenir “obligatoire” en septembre pour les soignants si le “travail de conviction” n’a pas été suffisant pendant l’été.

“Je ne peux pas prendre le risque d’avoir des vagues de Covid dans les Ehpad, d’être obligé de refermer les Ehpad, d’être obligé de dire à des dizaines, des centaines de milliers de personnes âgées qui n’ont rien demandé qu’elles ne peuvent plus voir leurs familles, qu’elles ne peuvent plus sortir, et compter les malades et les victimes dans les Ehpad parce qu’il y aurait une peur qui n’aurait pas pu être combattue et vaincue”, a-t-il justifié sur la radio FranceInfo.

La France a franchi mardi le cap de 50% de la population totale primo-vaccinée, alors qu’un tiers de la population, soit 22.265.100 personnes, présente désormais un schéma vaccinal complet, selon les données du ministère de la Santé.

Ces derniers jours, le gouvernement et les autorités sanitaires ont insisté sur l’importance d’être complètement vacciné pour faire barrage au variant Delta du coronavirus, plus transmissible que les autres souches.

Depuis son apparition en mars 2020, l’épidémie du Coronavirus a fait au total 111.086 décès en France.