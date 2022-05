Le forum de la culture hassanie ”Malega Al Fargane” souffle sa quatrième bougie à Dakhla

Initié par l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, ce forum de trois jours s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 19è anniversaire du Prince Héritier Moulay El Hassan.

Cet événement culturel cadre parfaitement avec la richesse et la diversité de la culture marocaine, dont la culture hassanie se veut l’une des composantes essentielles et ce, conformément à la vision du Roi Mohammed VI et aux dispositions de la Constitution.

Il intervient également dans le sillage de la consolidation de la coopération Sud-Sud, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le projet n°8, dans son volet relatif à l’intégration effective de la culture dans le système éducatif.

Cette édition ambitionne aussi de mettre en exergue les valeurs authentiques prônées par la culture hassanie et de consolider sa forte interaction avec d’autres valeurs et cultures, et partant, de la conviction quant au rôle de la diplomatie éducative dans la consolidation de l’ouverture du Maroc et son ancrage africain.

Dans une allocution de circonstance, la directrice de l’AREF, Ejjida Ellabig a souligné que l’organisation de ce forum culturel valorise et accorde un intérêt particulier à la culture hassanie et concrétise ses valeurs nobles liées aux valeurs humaines, morales et religieuses.

Mme Ellabig a, dans ce sens, noté que ce forum s’inscrit aussi dans le cadre des initiatives visant à inculquer les valeurs sociétales aux jeunes écoliers et à préserver le patrimoine hassani authentique, faisant savoir que la région Dakhla-Oued Eddahab consolidera la profondeur africaine du Royaume et jettera la lumière sur d’autres cultures et ce, en adéquation avec l’appel du Souverain à consolider l’ancrage africain du Royaume.

Dans ce cadre, l’AREF va instaurer des relations et conclure des partenariats avec les consulats accrédités à Dakhla et Laâyoune, ainsi qu’avec les associations estudiantines africaines dans divers établissements d’enseignement dans la région.

Pour sa part, la présidente de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab, Maimouna Essayed, a fortement salué les efforts de l’AREF en faveur de la concrétisation de l’aspect culturel dans les curriculums scolaires.

Mme Essayed a indiqué qu’après deux années exceptionnelles marquées par la crise sanitaire du Covid-19, cet évènement a renoué avec les activités culturelles notamment celles liées à la culture hassanie, ce qui reflète l’intérêt porté par les acteurs concernés au patrimoine et à l’ouverture sur d’autres cultures du monde.

De son côté, le Consul général de la République du Sénégal à Dakhla, Babou Sène, a mis l’accent sur les relations multiséculaires entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, notant que le Sahara était une voie de commerce et un creuset de rencontres et d’échanges économiques et culturelles intra-africains.

De même, M. Sène a fait savoir que l’Islam constitue depuis des siècles le ciment du brassage culturel et spirituel entre le Maroc et le Sénégal, deux pays frères et alliés qui entretiennent des relations exceptionnelles dans tous les domaines, notant “qu’au-delà de l’Islam qui nous unit, nous avons également beaucoup de similitudes dans nos usages et coutumes”.

Par ailleurs, le diplomate a souligné qu’un mémorandum d’entente sera signée dans le cadre de ce forum avec l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, en vue d’établir un partenariat gagnant-gagnant dynamique dans le domaine de l’éducation, précisant que 10 étudiants sénégalais poursuivent leurs études supérieures à l’Ecole nationale de commerce et de gestion et l’Ecole supérieure de technologie à Dakhla.

Lors de la séance inaugurale de ce festival, les élèves des différents établissements scolaires ont interprété avec brio des prestations musicales et de danses folkloriques tirées du patrimoine hassani.

De même, une troupe de la communauté africaine établie dans la région a invité le public à apprécier des danses folkloriques, occasion de mettre en avant l’authenticité et la richesse culturelle et artistique des pays africains.

Au menu de ce forum figurent des séminaires, des ateliers autour du conte populaire tiré de la culture hassanie, du dessin, de la poésie, des pièces de théâtre et de la gastronomie traditionnelle, ainsi que des prestations musicales et de danses folkloriques.

Au cours de cet évènement culturel de trois jours durant, des établissements scolaires de la région vont offrir des présentations et des concours à même de mettre en avant et faire connaître davantage les composantes de la culture hassanie.

La cérémonie d’ouverture de cet événement s’est déroulée en présence, notamment, du directeur régional de la Culture, du consul de l’Union des Comores, du corps professoral et des membres des communautés africaines établis dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que des élus.