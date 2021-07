Le Festival de Cannes 2021 dévoile le palmarès “Un certain regard”

Le Festival de Cannes 2021 a dévoilé le palmarès de la section “Un certain regard”, qui a proposé cette année vingt long-métrages dans sa compétition, dont six premiers films qui concourent également à la Caméra d’or.

Le prix “Un Certain Regard” est revenu à «Razzhimaya Kulaki» (Unclenching The Fists / Les Poings Désserrés) de la réalisatrice Kira Kovalenko.

Le prix du Jury a été attribué à «Die Grosse Freiheit» (Great Freedom) du réalisateur Sebastian Meise, alors que le prix d’Ensemble a été décerné à «Bonne Mère» (Good Mother) de la réalisatrice Hafsia Herzi.

“La Civil” de la réalisatrice Teodora Ana Mihai a reçu le Prix de L’Audace, celui de L’Originalité est revenu à «Lamb» du réalisateur Valdimar Johannsson, tandis que la mention spéciale a été attribuée à «Noche de Fuego» (Prayers for the Stolen) de la réalisatrice Tatiana Huezo.

Présidé par la réalisatrice et scénariste Andrea Arnold, le jury était composé de la réalisatrice et scénariste Mounia Meddour, de la comédienne Elsa Zylberstein, du réalisateur et scénariste Daniel Burman et du réalisateur et comédien Michael Covino.

Le long-métrage “Haut et Fort” de Nabil Ayouch est en lice pour la Palme d’or du festival, qui baissera ses rideaux ce samedi.

Le 3ème volet de la comédie d’espionnage parodique “OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire” sera projeté en “dernière séance”, après le palmarès ce samedi soir.