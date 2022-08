Le discours royal rend hommage au rôle important de la communauté juive marocaine (Fédération Sépharade américaine)

Dans Son discours marquant la célébration de l’anniversaire du retour de l’exile de SM Mohammed V, “figure vénérée parmi les juifs marocains”, le Souverain a mentionné à plusieurs reprises le judaïsme marocain, a relevé M. Guberman dans une déclaration à la MAP.

Il s’agit d’une “reconnaissance bienvenue du rôle important que notre communauté a joué et continuera de jouer à la fois dans le renforcement des ressorts sacrés de la mémoire qui unit, de génération en génération, tous les Marocains sur les plans historique, culturel et spirituel , ainsi que dans la promotion des intérêts communs à l’étranger”, a-t-il expliqué.

M. Guberman a indiqué, à ce propos, que le sépharade marocain ne lésine pas sur les moyens pour faire part de sa solidarité et de son soutien au Maroc, notamment en ce qui concerne la défense et la consécration de la marocanité des provinces du Sud du Royaume.

“La deuxième plus grande communauté d’expatriés marocains au monde vit en Israël. Cette communauté et celles des États-Unis et du Canada sont à l’avant-garde pour des relations plus solides entre leurs pays respectifs et le Royaume”, a-t-il ajouté.

Le directeur exécutif de l’ASF a, en outre, mis en avant l’appel royal à l’instauration d’une relation structurelle suivie avec les compétences marocaines à l’étranger, y compris avec les Marocains juifs, estimant que cette initiative judicieuse balisera le chemin vers énormément de réalisations dans les années à venir.

Il a, dans ce cadre, exprimé la volonté de la Fédération séfarade américaine et de l’Association Mimouna avec ses bureaux à Rabat, Fès et Essaouira, de continuer à œuvrer pour traduire dans les faits cette vision royale “inspirante”.