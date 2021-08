Le Discours du Trône, un message “sage et clairvoyant” en faveur de la paix et de la stabilité (présidente Centre international de diplomatie)

SM le Roi, en précisant que la sécurité et la stabilité de l’Algérie est celle du Maroc, lance un appel sincère au peuple algérien qui “a été bombardé par une propagande médiatique centré sur un discours de haine en leur créant un faux ennemi qui est le Maroc”, a-t-elle dit, notant que la communauté algérienne au Maroc et même celle à l’étranger qui visite régulièrement le Royaume sont toutes les deux conscientes des réalités du pays. Depuis 2008, le Souverain a toujours appelé à l’ouverture des frontières entre les deux pays, faisant ainsi preuve d’un engagement personnel et d’un courage politique et moral assumé visant à sortir du statu-quo et surmonter les causes qui ont mené à cette fermeture et qui sont aujourd’hui révolues, a fait observer la présidente du CID.

La coopération entre les deux pays est à même de renforcer la stabilité et la sécurité de la région face aux menaces sécuritaires, de redynamiser l’Union du Grand Maghreb gelé depuis lors et de lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de drogue, a-t-elle conclu.