Le détournement des aides humanitaires destinées aux camps de Tindouf se poursuit (expert européen)

M. Rodrigues, qui était l’invité de l’émission “Europe-Afrique” diffusée par Medi1TV, a indiqué à cet effet que les mesures de contrôle adoptées par la Commission européenne (CE) pour mettre fin à ces détournements se sont avérées inefficaces, rappelant que le rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de 2007 avait recommandé à la CE de prendre des mesures fortes pour faire cesser les détournements.

“Il serait utile de vérifier si les mesures que la Commission (européenne) dit avoir adopté, depuis lors, ont été appliquées et surtout se révèlent efficaces ou non”, a-t-il dit.

L’OLAF a conclu que le détournement des aides humanitaires destinées aux camps de Tindouf permettait aux personnes impliquées dans ces opérations de s’enrichir, a poursuivi le spécialiste en droit européen, affirmant que l’hypothèse de détournement par le polisario de ces aides pour acquérir des équipements militaires “pourrait s’avérer exacte” “au regard du développement de l’armement du front”.

L’OLAF indique noir sur blanc que la principale cause du détournement provient du manque de recensement officiel du nombre de bénéficiaires de l’aide, a-t-il relevé, ajoutant que “si vous sur-estimez le nombre vous ouvrez des tentations de plus en plus grandes pour les intermédiaires et pour les fraudeurs” pour poursuivre les opérations de détournement de cette aide.

Ce recensement n’est pas seulement une demande de l’OLAf mais une revendication internationale, a-t-il souligné, rappelant dans ce sens la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 2015 qui a appelé au recensement au sein des camps de Tindouf.

M. Rodrigues a en outre fait savoir que l’Algérie a instauré un prélèvement fiscal de 5 pc sur ces aides, tout en refusant de recenser la population de ces camps.

Le spécialise en droit européen est revenu, dans cette émission, sur la situation désastreuse dans les camps de Tindouf et le climat de désespoir au sein de la population qui font d’elle une proie facile pour les réseaux du crime organisé.

Des députés européens avaient déclenché récemment le mécanisme de saisine officielle du parlement européen au sujet du détournement de l’aide destinée aux populations sinistrées de Tindouf .

Un projet de résolution, déposé récemment par des membres du parlement européen, dénonce la poursuite de cette fraude et appelle à un audit de l’aide européenne détournée. La résolution demande également à l’UE d’auditer l’utilisation de l’aide humanitaire européenne par le “polisario”.

Il rappelle qu’un rapport de l’OLAF rendu public en 2015 “constatait des détournements de l’aide humanitaire octroyée par l’Union européenne au “polisario”, notamment pour les besoins d’achat d’armements, ladite aide s’élevant à 105 millions d’euros entre 1994 et 2004″.