Le CPS et le Président de l’UA soulignent l’importance cruciale de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique

Dans un communiqué ayant sanctionné une réunion de consultation entre les membres du CPS et le Président de l’UA, les deux parties ont souligné la nécessité impérieuse d’adopter une approche multidimensionnelle pour faire face à la myriade de menaces qui pèsent sur la gouvernance, la paix et la sécurité sur le continent.

Les deux parties ont relevé dans ce sens la nécessité de s’attaquer notamment aux facteurs structurels et aux causes profondes et émergentes dans un monde en perpétuelle évolution, en approfondissant et en promouvant la démocratie, ainsi qu’en renforçant davantage les capacités des institutions.

Elles ont réaffirmé leur tolérance zéro à l’égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement et, à cet égard, ont souligné la nécessité pour les États membres en transition politique de respecter les délais qui ont été prescrits.

Le CPS et le Président de l’UA ont réaffirmé l’engagement indéfectible de l’UA à accompagner le Soudan et son peuple dans la quête d’une paix durable, appelant les parties au conflit armé dans le pays à cesser les hostilités sans conditions préalables, à ouvrir le couloir humanitaire, à adhérer aux conventions internationales, notamment le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l’homme, et à placer l’intérêt supérieur du Soudan et de son peuple au-dessus de toute autre considération.

Le CPS et le Président de l’UA ont renouvelé leur engagement à redoubler d’efforts pour user de leurs bons offices, en collaboration avec toutes les parties prenantes, afin d’amener toutes les parties à la table des négociations, y compris la société civile, les femmes et les jeunes, en vue de faciliter une solution portée par les Soudanais.

Le CPS et le Président de l’UA ont souligné la nécessité d’une sécurité collective, d’une répartition des tâches, de réponses solides, d’une voix et d’une position africaines communes, et du respect des valeurs partagées de l’Union ancrées dans le panafricanisme.