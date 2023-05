Italie : “El Nino” promet de nouveaux évènements climatiques extrêmes ce weekend

Alors que le bilan humain des inondations dans la région de nord de l’Émilie-Romagne grimpe désormais à quatorze morts, la Sicile, la Sardaigne et la Calabre (Sud) passent en “alerte orange” pour fortes pluies samedi et dimanche et risque de cyclone.

“L’absence de phase anticyclonique laisse libre cours aux courants dépressionnaires, qui apporteront des phases météorologiques instables à l’Italie”, fait savoir Le Corriere Della Sera, annonçant une forte aggravation de la météo au cours du week-end, avec des orages dans une grande partie de la péninsule, notamment dans le Piémont, qui risque également un glissement de terrain.

Des inondations causées par de fortes pluies en Emilie-Romagne ont fait au moins 14 morts, plusieurs disparus et des milliers d’évacués, entraînant l’annulation du Grand Prix de Formule 1 prévu ce weekend dans la région.

Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d’abondantes précipitations et beaucoup d’habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons, tandis que de nombreuses routes locales étaient impraticables.

La protection civile italienne a indiqué que 14 rivières étaient sorties de leur lit entre mardi et mercredi et que 23 communes étaient inondées.

L’Emilie-Romagne avait déjà été touchée il y a deux semaines par de fortes pluies qui avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain faisant deux morts et provoquant des dégâts dans l’agriculture d’environ 300 millions d’euros, selon le syndicat Coldiretti.