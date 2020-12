Le chef du gouvernement tunisien Mechichi en visite en France

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, est arrivé ce samedi à Paris pour une visite officielle à l’invitation du Premier ministre français, Jean Castex. Mechichi est accompagné du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Kooli, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Ben Ouda, et du ministre du Tourisme, ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar.

Une délégation de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), conduite par son président, Samir Majoul, participe à la visite.