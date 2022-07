Le célèbre acteur américain Tony Sirico tire sa révérence

“C’est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, amour et beaucoup de bons souvenirs, que la famille de Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico souhaite vous informer de son décès survenu le matin du 8 juillet 2022”, a indiqué vendredi sa famille sur Facebook.

Né dans le quartier de Brooklyn, à New York, en 1942, Sirico a été fréquemment arrêté dans sa jeunesse, mais a attrapé le virus de la comédie en prison après avoir vu une troupe d’anciens condamnés se produire.

Sirico jouait essentiellement des rôles secondaires de gangsters et deux fois des rôles de policiers dans “Coups de feu sur Broadway” et dans “Harry dans tous ses états”. Mais sa carrière ne décolle vraiment qu’en 1999, avec le rôle de Paulie Gualtieri dans la série “Les Soprano”. Il tient le rôle d’un caporegime dans la famille de Tony Soprano.

Grand succès commercial et critique, Les Soprano est la série câblée ayant connu le plus grand succès financier de l’histoire de la télévision et a fréquemment été décrite par les critiques comme étant la plus grande série télévisée de tous les temps.