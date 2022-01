Le carnaval de Nice aura bien lieu malgré la pandémie

“Vue la situation sanitaire, nous n’aurons pas forcément une édition telle que nous l’avons connue”, a néanmoins admis M. Estrosi.

Il a précisé qu’il ne prendrait “aucun risque majeur” pour cet événement qui rassemble entre 100.000 à 200.000 spectateurs par édition et génère plus de 30 millions d’euros de retombées économiques, plus de 1.800 emplois directs pour un budget de 6 millions d’euros.

“Nous devrons faire preuve d’adaptation et d’agilité en fonction de ce que seront les conditions”, a ajouté le maire.

Pour assister à cette manifestation festive qui se tient depuis 1879 à grand renfort de chars et de caricatures géantes, les spectateurs devront “naturellement” présenter un pass sanitaire, a insisté M. Estrosi.