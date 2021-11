Le Brésil s’attend à sa pire récolte de canne à sucre en dix ans

Selon les projections de la Compagnie nationale d’approvisionnement (Conab), la production de canne à sucre, dont la récolte a commencé en avril de cette année, sera la plus faible depuis la saison 2011-2012 (560,9 millions de tonnes).

La Conab, un organisme lié au ministère de l’Agriculture, a attribué la forte baisse de la production “aux effets climatiques défavorables pendant le cycle de production et aux basses températures enregistrées en juin et juillet de cette année, notamment dans les états de Sao Paulo (sud-est), Mato Grosso do Sul et Paraná (sud)”.

La Compagnie a ajouté que la baisse de la récolte de canne à sucre se reflétera dans la production de ses dérivés, principalement du sucre raffiné et de carburant à l’éthanol.

La Conab estime que la production d’éthanol de canne à sucre sera de 24 800 millions de litres de carburant, en baisse de 16,6 % par rapport à la saison précédente.

La production de sucre raffiné, quant à elle, sera de 33,9 millions de tonnes, ce qui équivaut à un recul de 17,8% par rapport à l’année dernière.

La réduction de la récolte a déjà commencé à se répercuter sur les exportations brésiliennes du secteur, selon le ministère de l’Agriculture.

Selon les chiffres officiels, au cours des sept premiers mois de la campagne en cours, entre avril et octobre, le Brésil a exporté 16,9 millions de tonnes de sucre raffiné, un volume inférieur de 17,9% par rapport à la même période l’an dernier.

Les exportations d’éthanol entre avril et octobre de cette année ont totalisé 1,13 milliards de litres, soit une baisse de 38,6 % par rapport à la même période l’an dernier.