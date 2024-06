Le Brésil exprime son appréciation du rôle avant-gardiste en Afrique du Roi Mohammed VI

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint, adopté à l’issue des entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République Fédérative du Brésil, Mauro Vieira, en visite officielle dans le Royaume.

Au cours de cet entretien, les deux ministres ont échangé sur les récentes Initiatives annoncées par le Roi Mohammed VI, notamment celle qui vise à promouvoir la stabilité, la sécurité et la prospérité économique des pays africains riverains de l’Atlantique, l’Initiative pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique ainsi que le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria qui ambitionne de renforcer l’intégration régionale et de stimuler le développement économique le long de la côte atlantique africaine et au-delà, souligne le communiqué conjoint.

Selon le même document, les deux parties ont également manifesté leur intérêt pour des actions communes dans les domaines de la sécurité alimentaire en Afrique.

A signaler que la visite de M. Vieira, qui coïncide avec le 20ème anniversaire de la visite d’Etat du Roi Mohammed VI au Brésil en 2004, reflète les liens d’amitié et d’estime entre le Souverain et Son Excellence M. Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République Fédérative du Brésil.