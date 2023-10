Le 7è Salon de la sous-traitance automobile, du 29 novembre au 1er décembre à Tanger

Ce salon a pour but de créer un espace propice à la découverte de nouvelles opportunités, à l’établissement de partenariats stratégiques et à la discussion des enjeux et tendances actuelle de l’industrie automobile, avec quelque 300 stands et plus de 6.000 visiteurs attendus, a affirmé le vice-président de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA), Rachid Machou, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de l’événement.

Il a également présenté un exposé sur le développement de la filière automobile au Maroc, dans lequel il a souligné que le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a connu une hausse de 30%, passant de 10 milliards de dirhams (MMDH) en 2022 à 13 MMDH cette année, ajoutant que la production automobile a atteint une intégration locale de 65%, avec la création de 220.000 emplois et une production de 700.000 véhicules.

Pour sa part, le président de l’AMICA, Hakim Abdelmoumen, a fait savoir que cette rencontre, organisée en partenariat avec Tanger Med Zones, Renault Maroc, Peugeot Citroën automobile, Atlantic Free Zone et l’Association des investisseurs de la zone franche d’exportation de Tanger (AIZFET), connait un engouement international sans précédent, avec de nombreuses fédérations de l’industrie automobile qui ont demandé à participer au salon, voire organiser des évènements en parallèle.

Le salon a prévu également un stand pour permettre aux PME start-ups marocaines de présenter leurs produits aux visiteurs et industriels qui seront présents, ainsi que la possibilité pour les étudiants de visiter le salon, afin de découvrir les différents volets de cette industrie, a-t-il précisé.

L’enjeu de l’industrie automobile aujourd’hui réside dans « la nouvelle mobilité », ou la voiture électrique et le Maroc s’est lancé dans ce chantier, en produisant des modèles de voitures électriques, mais également en se concentrant sur les nouveaux métiers qui concernent la connectivité des voitures, les batteries et autres besoins pour la conception de la voiture de demain, a fait savoir le responsable.

Cette rencontre portera une attention particulière aux sous-traitants spécialisés dans des activités essentielles, telles que les prestations logistiques, l’outillage, la conception et la réalisation de machines spéciales, les formations et d’autres domaines.

Au programme de cette édition figurent des rencontres B2B, des conférences et des tables rondes thématiques animées par des experts du secteur automobile.

La précédente édition tenue en 2019 a connu un succès important, attirant 250 exposants et plus de 5.000 professionnels venus de Tanger, Kénitra, Casablanca, ainsi que d’autres pays tels que l’Espagne, le Portugal, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Turquie.