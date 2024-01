L’autorité américaine de l’aviation civile ouvre la voie à la reprise des vols Boeing 737 MAX 9

L’Agence fédérale américaine de l’aviation civile (FAA) a ouvert la voie vers le remise en service des appareils Boeing 737 Max 9 cloués au sol depuis l’atterrissage d’urgence d’un appareil d’Alaska Airlines suite à la perte d’une porte en plein vol.

A l’issue de cette annonce faite mercredi, les compagnies aériennes United Airlines et Alaska Airlines ont fait part de leur intention de remettre en service leurs appareils immobilisés depuis l’incident survenu début janvier. La FAA avait lancé une enquête fédérale et demandé l’immobilisation pour inspection de près de 200 appareils de ce modèle, une mesure qui a touché nombre de compagnies aériennes américaines et étrangères. « L’incident du Boeing 737-9 MAX du 5 janvier ne doit plus jamais se reproduire », a prévenu la FAA dans un communiqué.

L’agence a également informé Boeing qu’elle n’accorderait aucune extension de la production du MAX, y compris du 737-9 MAX, rapporte le site d’information Axios. Suite à la décision du régulateur américain, United Airlines a déclaré vouloir reprendre dimanche le vol des avions cloués au sol.

Pour sa part, Alaska Airlines a annoncé dans un communiqué son intention de remettre en service dès ce vendredi le premier de ses avions immobilisés. Dans un communiqué, le constructeur américain Boeing s’est engagé à « coopérer pleinement et de manière transparente » avec la FAA et à prendre des mesures pour « renforcer la sécurité et la qualité ».

Le géant américain, qui se retrouve à nouveau dans la tourmente, a promis de travailler « en étroite collaboration avec nos compagnies aériennes clientes alors qu’elles accomplissent les procédures d’inspection requises pour remettre en service en toute sécurité leurs avions 737-9 ».