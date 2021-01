L’Australie, le Brésil, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande interdits d’accès au territoire marocain

A la suite de la découverte d’un cas atteint du variant du coronavirus identifié au Royaume-Uni au port de Tanger-Med, les autorités marocaines compétentes ont pris la décision d’interdire, à titre préventif, l’accès au territoire national, à partir du 19 janvier 2021 et jusqu’à nouvel ordre, des avions et des passagers en provenance d’Australie, du Brésil, d’Irlande et de Nouvelle-Zélande, annonce lundi soir le ministère marocain des affaires étrangères.