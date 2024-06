L’Arabie Saoudite interdit le travail sous le soleil durant l’été

L’Arabie Saoudite a décidé l’interdiction, du 15 juin au 15 septembre, de toute activité professionnelle sous le soleil pendant certaines heures de la journée en raison de la chaleur excessive. Pendant cette période, la plus chaude de l’année dans le pays, il est interdit aux ouvriers de travailler de midi à 15 heures, indique un communiqué du ministère saoudien des Ressources humaines et du Développement social.

Cette décision vise à protéger la santé des travailleurs du secteur privé, à prévenir tout danger à la santé humaine, et à offrir un environnement de travail sain et sûr, précise-t-on. Le ministère a appelé les chefs d’entreprise à modifier les horaires de travail en fonction de cette décision afin de protéger leurs employés, le but étant « une amélioration et une augmentation de la productivité ». Et d’ajouter que toute violation de cette décision peut être signalée par le biais d’un numéro unifié ou via l’application mobile du ministère.