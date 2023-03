L’annonce par SM le Roi de la candidature conjointe du Maroc avec l’Espagne et le Portugal pour le Mondial 2030, illustre la conjugaison des efforts de l’Afrique et de l’Europe (Fouzi Lekjaa)

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 au Roi Mohammed VI et au Président rwandais Paul Kagame, M. Lekjaa a souligné que cette candidature commune sans précédent, est à même d’illustrer, comme l’a affirmé Sa Majesté le Roi, les grandes significations de la cohésion des jeunesses africaine, européenne, méditerranéenne et arabe autour d’une question qui fait du football une locomotive du développement et un moyen de conjuguer les efforts et d’intégrer les expériences.

D’autre part, M. Lekjaa a indiqué que l’attribution du Prix de l’Excellence 2022 de la CAF à Sa Majesté le Roi, constitue une reconnaissance des responsables africains et de la jeunesse du Continent aux efforts exceptionnels entrepris par Sa Majesté le Roi en faveur du football africain et de la jeunesse, ajoutant que le Souverain, depuis Son accession au Trône, a placé la jeunesse au cœur de tout processus de développement.

La CAF a décerné ce mardi à Kigali son Prix de l’Excellence récompensant les réalisations Exceptionnelles de l’Année 2022 à SM le Roi Mohammed VI et au président rwandais Paul Kagame.

Le trophée “CAF President’s Outstanding Achievement Award” a été remis par le Président de la FIFA, Gianni Infantino et le Président de la CAF, Patrice Motsepe, au ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Cette remise du prix a eu lieu lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté outre le Président de la FIFA, Gianni Infantino, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les présidents des Associations Membres de la CAF et des légendes du football.