L’Allemagne va livrer près de 700 M€ d’armes supplémentaires à l’Ukraine (ministère)

Berlin va notamment livrer deux lanceurs pour le système de défense antiaérienne Patriot, 40 véhicules blindés de type Marder et 25 chars Leopard 1 A5 et 20.000 projectiles d’artillerie, a fait savoir le ministère dans un communiqué.

Le paquet d’aide comprend également des drones de reconnaissance et de défense, un système de drone tactique de reconnaissance et de guerre électronique Luna, des mines et des parties d’un hôpital de campagne.

Ce paquet “répond aux priorités de l’Ukraine: défense aérienne, chars, artillerie” et “vaut près de 700 millions d’euros”, a souligné le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, au premier jour du sommet des dirigeants de l’Otan réunis à Vilnius.

Le dernier paquet de livraison allemande d’armes à l’Ukraine remontait au 13 mai dernier. Juste avant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Allemagne, Berlin avait annoncé des livraisons d’armes pour 2,7 milliards d’euros.