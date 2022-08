L’Allemagne adopte une série de mesures pour économiser l’énergie

Selon un décret publié mercredi, le chauffage dans les administrations et les bâtiments publics sera plafonné à 19 degrés à partir du 1er septembre. Le chauffage sera même limité à 12 degrés là où les employés exercent un travail physique intensif. Il sera éteint dans les parties communes comme les couloirs et il n’y aura plus d’eau chaude pour se laver les mains.

Dans les entreprises, les températures minimales à respecter seront abaissées, une manière d’inciter, sans contraindre, le secteur privé à participer à l’effort. Les hôpitaux et les institutions sociales sont exemptés des mesures.

“Nous ne voulons pas mesurer les températures dans les chambres à coucher, et la liberté individuelle doit valoir”, mais les mesures “en appellent à la responsabilité” des foyers pour qu’ils “contribuent” à la réduction de la consommation d’énergie, a indiqué le ministre de l’Economie, Robert Habeck.

“Sans une participation générale des entreprises mais aussi de la population, nous n’économiserons pas assez de gaz”, a insisté le ministre.

Autres mesures décidées, les commerces ne pourront plus garder leurs portes ouvertes si l’intérieur du magasin est chauffé, l’éclairage de nuit de bâtiments sera interdit et les publicités lumineuses éteintes entre 22h00 et 06h00.