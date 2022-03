L’ADA lance la 1ère E-vitrine au Maroc pour la promotion des produits du terroir à l’échelle nationale et internationale

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a lancé, jeudi, la première vitrine digitale dédiée à la promotion des produits du terroir marocain (www.terroirdumaroc.gov.ma), issus des coopératives des différentes régions du Royaume.

Lancée dans le cadre des activités du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, visant le développement du secteur des produits du terroir et la facilitation de leur accès aux marchés de la distribution moderne nationaux et internationaux, cette e-vitrine sera le lien direct entre les consommateurs et professionnels nationaux et internationaux, d’une part, et les producteurs de produits du terroir, d’autre part, qui n’épargneront aucun effort pour mettre à leur disposition des produits de haute qualité et fournir le maximum d’informations concernant ces produits, indique l’ADA dans un communiqué.

Ladite e-vitrine propose une large gamme des produits du terroir marocain en présentant, dans une première étape plus de 680 articles, produits par 70 groupements de produits du terroir (représentant plus de 5.000 producteurs dont 46% sont des femmes rurales), pour atteindre 200 groupements à fin 2022, précise la même source.