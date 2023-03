Calvin Dark : “La visite du Commissaire européen au Maroc traduit une coopération de haut niveau face aux défis communs”

Cette visite marquée par une série de rencontres de haut niveau et d’importants programmes de coopération atteste de “la diplomatie efficace qui transcende les simples déclarations. C’est de l’action et un engagement à relever des défis communs”, a indiqué M. Dark dans une déclaration à MAP-Washington.

“Assurer la sécurité, promouvoir la prospérité économique et gérer la migration sont des défis qui nécessitent une coopération de haut niveau et des partenariats d’égal à égal entre le Maroc et l’UE”, a ajouté le directeur et cofondateur du centre de réflexion RC Communications basé dans la capitale fédérale américaine.

Rappelant que l’un des thèmes “extrêmement importants” soulevés lors de la visite du Commissaire européen a trait à la sécurité, l’analyste a relevé que sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a démontré son attachement à la stabilité notamment dans la région. “C’est pourquoi les enjeux sont si importants”, a-t-il dit.

“Le rôle du Maroc pour assurer la stabilité dans son voisinage protège également les intérêts de l’UE”, a-t-il souligné.

Et de conclure que les résultats à long terme de cette visite consiste à raffermir un “partenariat stratégique clairement défini pour relever les défis communs, y compris la suppression de tous les obstacles à une coopération plus étroite et à des progrès partagés”.

Lors de sa visite de travail à Rabat, la deuxième du genre en moins d’une année, le Commissaire européen à la Politique de voisinage et à l’Élargissement, a notamment rappelé “l’extrême importance” du partenariat Maroc-UE, ainsi que le rôle du Royaume en tant que pilier de stabilité dans la région.

Les deux parties ont signé, à cette occasion, cinq programmes de coopération d’un montant total de près de 500 millions d’euros – pour appuyer les grands chantiers de réforme au Maroc.