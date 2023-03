Le soutien à l’Ukraine au centre des discussions à Washington entre Biden et le chancelier allemand

“En tant qu’alliés de l’OTAN, nous rendons l’alliance plus forte et plus capable”, a notamment déclaré M. Biden. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire de 400 millions de dollars à l’Ukraine.

Elle comprend notamment des munitions pour les lance-roquettes HIMARS ainsi que des obus, a indiqué le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, dans un communiqué. Peu de temps avant la rencontre entre les dirigeants américain et allemand à Washington, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de nouveau mis en garde les pays occidentaux contre la fourniture de plus d’armes à l’Ukraine. “C’est un fait que cela prolongerait le conflit et entraînerait des conséquences plus tragiques pour le peuple ukrainien”, a déclaré M. Peskov.

Outre le conflit entre la Russie et l’Ukraine, MM. Biden et Scholz devraient évoquer “une série de questions de sécurité régionales et mondiales, y compris la collaboration sur les défis communs posés par la Chine et (la) coopération dans la région Indo-Pacifique”, a indiqué un communiqué de la Maison Blanche.