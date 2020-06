La valorisation des ressources au Sahara marocain est conforme au Droit international (Expert international)

La valorisation des ressources au Sahara marocain est conforme au Droit international et répond à une logique économique et bénéficie, in fine, à la population locale, a souligné Dr Firmin C.Kinzounza, professeur universitaire congolais, consultant international et membre du Groupe des dix experts africains chargés de redynamiser le système de recrutement et de sélection de l’Union Africaine.