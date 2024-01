La Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite entendent renforcer leur coopération en matière de défense

Les trois parties ont examiné la possibilité d’une coopération dans le domaine des technologies des équipements de défense, a rapporté mardi l’agence de presse turque « Anadolu ».

La Turquie, le Pakistan et l’Arabie Saoudite ont également réaffirmé l’importance de mobiliser les ressources intellectuelles, techniques, financières et humaines pour atteindre des objectifs communs dans le domaine de la défense et parvenir à l’autosuffisance, selon la même source.

La troisième réunion du genre se tiendra au mois de février prochain à Riyad qui avait déjà servi de cadre à la première réunion entre ces pays en août 2023.