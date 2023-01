La Tunisie table sur une croissance de 2,2% de son PIB en 2023 (BAD)

Selon le rapport semestriel de la BAD intitulé ” Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique”, l’inflation en Tunisie devrait se situer en moyenne à 8% pour la période 2023-2024

S’agissant de la croissance des pays de la région de l’Afrique du Nord, elle devrait se stabiliser à 4,3 % en 2023, soutenue par la forte reprise attendue en Libye et au Maroc, révèle le même rapport qui analyse les perspectives des principaux indicateurs macroéconomiques des pays africains.

Les estimations de la croissance en Afrique du Nord ont montré un recul de 1,1 point de pourcentage, passant de 5,4 % en 2021 à 4,3 % en 2022.

Concernant la croissance économique de l’Afrique, elle devrait dépasser celle du reste du monde au cours des deux prochaines années, avec un produit intérieur brut réel d’environ 4% en moyenne en 2023 et 2024.

Ce chiffre est supérieur aux moyennes mondiales prévues de 2,7 % et 3,2 %, a indiqué le Groupe de la Banque africaine de développement dans son rapport.

Les cinq économies africaines les plus performantes de la période pré-Covid-19 devraient connaître une croissance de plus de 5,5 % en moyenne en 2023-2024 et retrouver leur place parmi les dix économies les plus dynamiques du monde. Ces pays sont le Rwanda (7,9 %), la Côte d’Ivoire (7,1 %), le Bénin (6,4 %), l’Éthiopie (6,0 %) et la Tanzanie (5,6 %).

D’autres pays africains devraient connaître une croissance supérieure à 5,5 % au cours de la période 2023-24. Il s’agit de la République démocratique du Congo (6,8 %), la Gambie (6,4 %), la Libye (12,9 %), le Mozambique (6,5 %), le Niger (9,6 %), le Sénégal (9,4 %) et le Togo (6,3 %).