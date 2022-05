La RS Berkane championne de la Coupe de la CAF : “Je suis fier de gagner ce titre” (entraîneur)

“Je suis fier de gagner le titre de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF)”, a déclaré, vendredi soir à Uyo, au Nigeria, l’entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), Florent Ibenge.

“On a fait une compétition de haut niveau et une finale il faut la gagner, sinon on vous oublie”, a indiqué Ibenge lors de la conférence de presse d’après-finale qui a consacré la RSB championne de la Coupe de la CAF après avoir battu aux tirs au but le club sud-africain Orlando Pirates.

“Je suis très content pour moi et bien évidemment pour ma famille, tout le staff, tout le club, tous les Berkanis, et au-delà de tous les Marocains, les Congolais parce que je sais qu’ils étaient nombreux à me suivre”, a-t-il poursuivi.

Commentant la prestation de l’équipe adverse, il a indiqué que “les Pirates étaient bons. Ils sont de bons joueurs, très rapides et ils ont contrôlé le match, mais nous étions beaucoup plus combatifs et nous ne pouvions pas les laisser jouer comme ils veulent”.

“A la deuxième mi-temps, nous avons changé de jeu, nous avons mis plus de pression au centre et mis un bloc plus bas et plus court. Nous avons donc laissé moins d’espace”, a-t-il précisé, ajoutant que “nous avions l’esprit mental pour gagner ce match. Nous sommes venus pour jouer jusqu’au dernier sifflet de l’arbitre, nous étions tellement concentrés pour ce match et nous l’avons remporté”.

S’agissant de la RSB, le technicien congolais a souligné qu’il est avec “une équipe bonne et ambitieuse”.

“Le président bâtit l’équipe doucement et petit à petit. Cette équipe évoluera encore plus dans les années à venir parce que nous avons une académie de formation, nous préparons de jeunes joueurs. Pour la prochaine année, nous serons plus forts et consistants”, a-t-il expliqué.

Et d’ajouter que “quand vous bâtissez quelque chose et que vous avez des résultats, cela vous donne la confiance de continuer et de foncer encore plus”.

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a décroché son deuxième titre de la Coupe de la CAF, en battant la formation sud-africaine d’Orlando Pirates par 5 tirs au but à 4 (temps réglementaire: 0-0, prolongations: 1-1), en finale disputée vendredi à Uyo.

Les Oranges ont ouvert le score grâce à Youssef El Fahli sur pénalty à la 97è minute, alors que Thembinkosi Lorch (117è) a égalisé pour les Sud-africains.

Le club berkani disputait la 3-ème finale de son histoire de la Coupe de la CAF, après une finale perdue en 2019 face au Zamalek et une autre remportée en 2020 aux dépens d’une autre équipe égyptienne, Pyramids FC.