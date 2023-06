La Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech adopte le Plan d’action de son « Africa Focus Group » co-présidé par le Maroc

Ce Plan d’action, qui fait suite à la dernière réunion de l’ « Africa Focus Group », tenue les 1er et 2 mars 2023 à Niamey, vise à soutenir les Etats africains dans la lutte contre les groupes terroristes et autres acteurs non étatiques, dont les mouvements séparatistes qui menacent la sécurité et la stabilité dans le continent.

L’ « Africa Focus Group » vise particulièrement à renforcer la lutte contre Daech à travers un engagement des membres de la Coalition mondiale, une coordination avec d’autres entités régionales et multilatérales, une lutte contre le financement du terrorisme, une poursuite des efforts de stabilisation dans les zones libérées, la dissuasion des flux de combattants terroristes étrangers et la lutte contre les discours extrémistes et violents de Daech adressés aux populations vulnérables.

La co-présidence du Maroc de l’ « Africa Focus Group » confirme son rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, en tant que pourvoyeur de paix et de stabilité en Afrique, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

Elle est également une reconnaissance du plaidoyer pionnier du Royaume au sein de la Coalition pour une prise en charge adéquate de l’évolution de la menace terroriste en Afrique.