La profondeur du partenariat stratégique Maroc Etats-Unis mise en exergue

La profondeur du partenariat stratégique maroco-américain, qui repose sur les principes de confiance et de coopération mutuelle, a été au cœur d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, et l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar.

Ce partenariat s’est renforcé grâce aux relations distinguées entre les dirigeants des deux pays,le Roi Mohammed VI et le président Joe Biden, indique un communiqué de la Chambre des conseillers, ajoutant que les deux parties ont mis en exergue la convergence des points de vue des deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales, notamment celles liées au renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la démocratie et du développement durable.

L’ambassadeur américain a exprimé au début de la rencontre ses vives condoléances aux victimes du séisme qui a frappé certaines régions du Royaume, affirmant que son pays se tient aux côtés du Maroc et reste disposé à fournir toutes les formes de soutien et d’aide pour faire face aux effets de ce tremblement de terre, souligne la même source. M. Talwar a également exprimé son admiration pour l’esprit de solidarité qui règne entre toutes les tranches de la société marocaine, se disant persuadé de la capacité des Marocains à surmonter cette épreuve.

De son côté, le président de la Chambre des conseillers a exprimé son appréciation de la position américaine en ces moments difficiles que traverse le Royaume du Maroc, qui témoigne de la solidité des relations bilatérales. A cette occasion, ajoute la même source, M. Mayara a mis en avant les différentes mesures urgentes prises par les autorités pour faire face aux effets de cette catastrophe naturelle, conformément aux Hautes instructions royales.