La population américaine plus diversifiée que jamais (recensement)

“Notre analyse des résultats du recensement de 2020 montre que la population américaine est beaucoup plus multiraciale, et plus diverse sur le plan racial et ethnique que ce que nous avons mesuré dans le passé”, a déclaré le directeur et conseiller principal de la recherche et de la sensibilisation sur la race et l’ethnie au sein de la division de la population du Bureau du recensement des États-Unis, Nicholas Jones.

C’est la première fois que le nombre absolu de personnes s’identifiant uniquement comme Blancs a diminué depuis le début du recensement en 1790, ne représentant désormais que 58% de la population américaine, contre 63,7% en 2010.

Les personnes de couleur représentaient 43 % de la population totale des États-Unis en 2020, contre 34 % en 2010.

Les Hispaniques ou Latinos représentent désormais 19,5% de la population du pays, contre 17,3% en 2010. Les Noirs, de leur côté, constituent 11,9% de la population, contre 12,1% en 2010.

Les Américains blancs non hispaniques restent le groupe le plus important dans tous les États, sauf en Californie, à Hawaï et au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le district de Columbia et à Porto Rico.

Les Américains d’origine asiatique ont augmenté plus rapidement que tout autre groupe minoritaire au cours de la dernière décennie, pour atteindre 24 millions, soit une hausse d’environ 20 % depuis 2010. La majeure partie de cette croissance est due à l’immigration, comme l’ont montré les données des recensements précédents.

Dans l’ensemble, 86,3 % des Américains vivent dans une zone métropolitaine, qui compte plus de 50 000 habitants, soit une augmentation de 2 points de pourcentage depuis l’enquête de 2000.

La croissance démographique des États-Unis est presque à son rythme le plus lent de l’histoire du pays. La population du pays a augmenté de 7,4 % au cours de la dernière décennie, soit le plus faible niveau depuis les années 30.