La PDG de Millennium Challenge Corporation se félicite de “la coopération étroite” avec le Maroc

“Nous avons une relation de longue date avec le Maroc (…) et nous avons travaillé plus étroitement avec le Royaume qu’avec presque tous les autres pays”, a souligné Mme Albright, dans une déclaration à la MAP, à l’issue de ses entretiens avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en marge de la clôture du compact II du programme MCA-Maroc.

Elle a, dans ce sens, mis en avant le soutien apporté par la MCC au titre des deux programmes de coopération (Compact), dont le premier était principalement axé sur différents domaines de l’agriculture et de la pêche, notant que le second a porté sur l’éducation et le domaine foncier, via la formation scolaire et professionnelle, l’amélioration de la productivité des zones rurales et l’attribution de titres de propriété relatifs aux terres collectives.

Il s’agit d’un programme de grande envergure et à fort impact, qui devrait bénéficier à plus de deux millions de citoyens marocains, a-t-elle soutenu, exprimant la volonté de la MCC de maintenir un contact étroit avec le Maroc et de continuer à coopérer ensemble dans l’avenir.

Dans une déclaration similaire, M. Akhannouch s’est félicité des opportunités d’investissement générées à travers les Compact I et Compact II, notant que le deuxième programme a porté sur la formation professionnelle continue et le domaine foncier.

Après avoir souligné que “ce programme est un modèle réussi qui a donné d’importants résultats”, M. Akhannouch a émis l’espoir que les programmes Compact ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de coopération entre le Maroc et la MCC.

Le Compact II du programme MCA-Maroc, lancé en 2017, arrivera à terme en date du 31 mars 2023, conformément aux dispositions de la convention conclue avec la MCC. A cet égard, un décret-loi a été émis, relatif à la dissolution et liquidation de l’Agence MCA-Morroco, en vertu des dispositions de la loi portant création de l’agence. L’opération de liquidation de l’agence sera parachevée au 29 juillet 2023.