La paix en Afrique de l’Ouest et au Sahel passe par une lutte “coordonnée” contre les menaces (ONU)

“La paix en Afrique de l’Ouest et au Sahel ne peut être atteint que lorsque la communauté internationale et les Etats membres dans la région joignent leurs forces pour soutenir les efforts locaux et transfrontaliers visant à lutter contre les menaces liées au trafic de drogue, au crime, à la corruption et au terrotisme”, a indiqué M. Fedotov.

Le responsable onusien s’exprimait lors d’un briefing au Conseil de sécurité sur les activités du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).

Rappelant que la piraterie ainsi que d’autres formes de criminalité transnationale organisée menacent la sécurité internationale et l’économie mondiale, le directeur exécutif de l’ONUDC a fait remarquer que le crime organisé est en train de perpétuer l’instabilité, la violence et la pauvreté dans la région.

Citant une nouvelle étude de l’organisation “Stable Seas”, menée en partenariat avec l’ONUDC et financée par la Norvège, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, le responsable a précisé que la piraterie et les vols à main armée en mer coûtent aux États du Golfe de Guinée un total de 1,94 milliard de dollars par an.

“Les redevances portuaires et les tarifs d’importation perdus en raison de la diminution des activités de transport maritime sont estimés à 1,4 milliard de dollars par an”, a-t-il ajouté.

Il a toutefois relevé que grâce aux efforts nationaux de lutte contre la piraterie, y compris l’adoption par de nombreux États de la législation et des stratégies maritimes pertinentes, le nombre total d’incidents dans cette région a diminué l’année dernière.

Evoquant le trafic d’êtres humains en Afrique de l’Ouest et au Sahel, le responsable onusien a indiqué, en citant le rapport 2020 de l’UNODC, que 59% des victimes sont des enfants et 27% sont des femmes.

M. Fedotov a, par ailleurs, fait savoir que l’UNODC compte mettre au point, durant l’année en cours, un nouveau programme régional qui va renforcer le rôle des femmes et des jeunes et ériger en priorité l’innovation et la prévention.

Il a dit compter sur la collaboration avec UNOWAS, qui co-dirige avec l’ONUDC le pilier Paix et Sécurité de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, et co-préside le Comité de Pilotage pour le Programme Sahel de l’ONUDC.