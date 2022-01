La sélection marocaine de football s’est imposée face à son homologue ghanéenne sur le score de 1 but à 0, lundi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, en match comptant pour la 1ère journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tient au Cameroun.

Le Maroc a pris l’avantage grâce à une réalisation de Sofiane Boufal à la 83 e minute.