La Mauritanie et l’UE signent une déclaration conjointe sur la migration

Signée par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation mauritanien, Mohamed Ould Mohamed Lemine, et la commissaire aux affaires intérieures de l’UE, Ylva Johansson, la déclaration vise à renforcer la coopération entre les deux parties en matière de lutte contre le fléau de l’immigration, en offrant des opportunités d’emploi, de formation et d’accès aux financements aux jeunes.

La déclaration porte également sur la lutte contre le crime organisé et le trafic d’être humains, ainsi que sur le renforcement de la surveillance des côtes.

A cette occasion, le ministre de l’intérieur mauritanien a souligné que la visite à Nouakchott de la délégation de haut niveau de l’UE s’inscrit dans le cadre de la dynamique croissante qui caractérise les relations entre les deux parties. M. Ould Mohamed Lemine a précisé que le partenariat stratégique avec l’UE est constitué de plusieurs volets : économique, diplomatique, sécuritaire, la migration régulière de mauritaniens vers l’Europe, la lutte contre la migration clandestine et les réfugiés.

Pour la commissaire européenne, ce partenariat comprend notamment un appui au financement sur le volet de la migration, qui reste un défi pour tous les pays du monde. Il s’est félicité des liens de confiance tissés avec la Mauritanie, permettant ainsi d’aboutir à des accords et politiques de gestion des flux migratoires, saluant les efforts déployés dans ce sens par la Mauritanie, qui accueille beaucoup de réfugiés.