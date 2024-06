La France et les États Unis affichent leur union face aux grands dossiers de l’heure

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie d’accueil officiel du président Biden et de son épouse, le chef de l’État français Emmanuel Macron a affirmé que parmi les grands dossiers qu’il a évoqués avec son hôte, celui de l’Ukraine que « nous continuerons de soutenir aussi longtemps que cela soit nécessaire ».

Il a ajouté que la coordination franco-américaine se prolonge sur d’autres terrains de crises, notamment à Gaza. A ce sujet, le président Macron a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à « une solution politique la seule à même de ramener la paix et la sécurité dans la région ». Il a appelé dans ce contexte Israël à ouvrir tous les points de passage à l’aide humanitaire aux Palestiniens à Gaza et à Rafah, comme le réclame la communauté internationale depuis plusieurs mois.

« Nous allons œuvrer ensemble pour parvenir à un cessez-le-feu », a, pour sa part, indiqué le président Biden.

Il a, par ailleurs, réitéré le soutien de son pays à l’Ukraine, se félicitant de la coordination franco-américaine dans ce conflit et pour renforcer la sécurité et la prospérité partagée dans d’autres régions à travers le monde et la lutte contre le terrorisme.

Plus tôt en début d’après-midi, le chef d’État français et son épouse ont réservé un accueil officiel au couple présidentiel américain à l’Arc de Triomphe, avec la traditionnelle descente des Champs-Elysées entourés de la Garde républicaine. Le président américain a effectué cette première visite d’État en France, après sa participation aux commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement allié de Normandie (D-Day), événement clé de la Seconde Guerre mondiale ayant marqué le début de la libération de la France et le retrait progressif des forces d’occupation allemandes.

La visite de M. Biden s’achèvera dimanche dans l’Aisne, où il déposera une gerbe de fleurs au cimetière américain du Bois Belleau, en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale.