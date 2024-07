La France condamne les récentes décisions d’Israël de coloniser des territoires palestiniens

La France a condamné, lundi, “fermement” les récentes décisions israéliennes en matière de colonisation dans les Territoires palestiniens occupés, annonce le Quai d’Orsay dans un communiqué.

La France condamne “en particulier la reconnaissance officielle par Israël de cinq nouvelles colonies, l’approbation de plans en vue de la construction de plus de 5 000 unités de logement additionnelles dans plusieurs colonies de Cisjordanie, et la saisie de 1 200 hectares de terres par le gouvernement israélien dans la vallée du Jourdain”, a affirmé le porte-parole adjoint du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères lors d’un point de presse.

Selon la déclaration du porte-parole, “par leur ampleur et les conséquences qu’elles emportent pour la paix et la stabilité de la Cisjordanie et de la région, ces décisions du gouvernement israélien sont d’une profonde gravité”, rappelant que “depuis 2023, les autorités israéliennes ont approuvé des plans en vue de la construction de plus de 20 000 nouvelles unités de logement dans de nombreuses colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et saisi plus de 2 300 hectares de terres”.

Relevant que ces chiffres “sont sans précédent depuis les accords d’Oslo”, le Quai d’Orsay a souligné que “la colonisation israélienne des Territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est, constitue une violation du droit international ».

« En plus d’être un obstacle majeur à toute paix juste et durable, cette politique attise les tensions sur le terrain alors que les violences perpétrées par des colons se multiplient à l’encontre de la population palestinienne”, a ajouté la même source.