La France accueille en 2023 les négociations sur l’élimination de la pollution par les plastiques en 2023

La première session du comité intergouvernemental pour la négociation d’un traité sur l’élimination de la pollution par les plastiques s’est achevée le 2 décembre à Punta del Este, en Uruguay, avec la participation de près de 1.400 personnes, dont les représentants de plus de 160 Etats et environ 850 membres de la société civile.

Cette session a été l’occasion pour les Etats de préciser leurs ambitions pour le futur accord, qui doivent être les plus hautes possibles, indique un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères et de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.

Dans leur communiqué, les deux ministres se sont félicités des travaux entrepris lors de cette première session de ces négociations, rappelant que l’Union européenne et la France ont plaidé pour l’adoption d’un traité couvrant l’ensemble du cycle de vie des plastiques, avec des efforts de réduction, d’élimination et d’interdiction des plastiques et substances problématiques (additifs et produits chimiques), y compris les microplastiques et les plastiques à usage unique.