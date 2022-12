La force de l’équipe nationale réside dans la bonne ambiance au sein du groupe et dans la profondeur de banc (chercheur en politique du sport)

M. El Yazghi a indiqué à la MAP que le sélectionneur national a insisté sur ces volets dans ses sorties médiatiques, notant que l’ambiance bon enfant au sein de l’équipe marocaine a aidé à réaliser des performances remarquables au Mondial.

Le chercheur a ajouté que la sélection nationale dispose de remplaçants capables de signer de bonnes prestations, ce qui était palpable lors des trois matchs du Maroc dans la phase de poules.

Il a, par ailleurs, relevé que la qualification des Lions de l’Atlas a garanti une présence arabe dans les huitièmes de finale après l’élimination des trois autres sélections arabes (Arabie Saoudite, Qatar et Tunisie) au 1er tour, se disant optimiste que l’équipe nationale, qui a réédité l’exploit de 1986, peut aller encore plus loin dans ce Mondial qatari.

M. El Yazghi a fait observer que le Mondial-2022 est marqué par des exploits inédits pour le Onze national, notant dans ce sens que l’équipe marocaine est la première équipe arabe et africaine à n’encaisser qu’un seul but à l’issue du 1er tour et à terminer la phase de poules leader de son groupe avec sept points, rééditant les réalisations la génération de 1986 qui s’est qualifiée à la première place devant l’Angleterre, la Pologne et le Portugal.

Et de poursuivre que Walid Regragui est entré dans l’histoire comme le premier sélectionneur marocain et arabe à décrocher deux victoires lors de la phase de poules de la Coupe du monde et à qualifier son équipe pour les huitièmes de finale.

En outre, a-t-il ajouté, Mustapha En-Nesyri est devenu le premier joueur marocain à marquer lors de deux éditions de Coupe du monde, égalisant le nombre de buts inscrits par Khayri, Bassir et Camacho, tandis que Hakim Ziyech est désormais le joueur ayant disputé le plus grands nombre de matchs avec le Maroc au Mondial comme titulaire.

Il a, de même, rappelé que l’équipe nationale est l’équipe arabe ayant gagné le plus de matchs en Coupe du monde, à égalité avec l’Arabie Saoudite, et ayant marqué le plus de buts avec 18 réalisations.

Le chercheur a estimé que le Maroc doit être ambitieux et chercher à faire aussi bien que le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, les seules sélections africaines à s’être qualifiées pour les quarts de finale du Mondial, et pourquoi pas aller encore plus loin dans cet événement footballistique planétaire.

Il a, toutefois, insisté que l’essentiel est de se concentrer pour le moment sur le match face à l’Espagne en huitièmes de finale, qui ne sera pas facile contre une jeune équipe qui dispose de joueurs talentueux.

Le Maroc a décroché son billet pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 de football, en battant le Canada par 2 buts à 1, jeudi au stade Al-Thumama de Doha, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe F. Il a terminé premier de son groupe avec 7 points, devant la Croatie (5 points), la Belgique (4 points) et le Canada (0 point).

L’équipe nationale affrontera son homologue espagnole, mardi prochain au stade Education City à Doha, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.